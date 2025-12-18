Ish-kryetarja e Bashkisë Delvinë Majlinda Qilimi emërohet drejtoreshë e shkollës “Xhelal Berberi”
Ish-kryetarja e Bashkisë Delvinë, Majlinda Qilimi, është emëruar drejtoreshë e shkollës 9-vjeçare “Xhelal Berberi” në Delvinë.
Pas përfundimit të mandatit të saj në krye të bashkisë, Qilimi u rikthye në profesionin e mësueses duke u emëruar në fshatin Varfaj.
Nga sot Majlinda Qilimi është caktuar në detyrën e re si drejtuese e shkollës “Xhelal Berberi” në Delvinë, ku pritet të nisë angazhimin e saj në drejtimin e shkollës.
