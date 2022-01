Ina Zhupa ftesë grave të zonës: Hajdeni dhe bëhuni kryetare të LDG dega Sarandë

Nëpërmjet një postimi në facebook, Ina Zhupa ka publikuar listën e atij që ajo e konsideron si Grupin e Punës se Qarkut Vlorë.

Ina Zhupa shkruan: “Partia Demokratike Sarande i uron suksese grupit te punes per degen Sarande: Znj. Enistela Zejneli, Znj. Leda Xhelili dhe Znj. Pranvera Osmani ne procesin e nisur per riorganizimin e LDG Sarande! Ftojme gjithe zonjat e tre bashkive Sarande, Konispol dhe Finiq te anetaresohen ne procesin e anetaresimeve te reja ne LDG! Dhe te behen pjese e garave per kryetare te LDG dega Sarande dhe per kryetare te LDGSH!”.

Lista e e atij që ajo e konsideron si Grupin e Punës se Qarkut Vlorë, përbëhet nga:

Albana Hoxha

Alketa Balilaj

Ana Imeri

Anila Gjoni

Bashkime Muhaj

Dafina Berberi

Enistela Zejneli

Fatije Ahmeti

Jonida Serjanaj

Leda Xhelili

Pranvera Osmani

Sheri Caushi

Zamira Elezi