I bleu bagëtitë bariut nga Kalasa, por nuk i dha lekë, fillon ndjekja penale

Policia njofton se specialistët e Hetimit të Krimit në Komisariatin e Policisë Delvinë, proceduan penalisht për veprën penale “Mashtrimi”, shtetasin A.R.,32 vjeç, banues në Zamalek Korcë.

Procedimi penl u krye sepse me anë të mashtrimit, me pretendimin se do ti jap lekët, i ka marë bagëtinë shtetasit N.Xh.,71 vjeç, banues në Kalas, Delvinë.

Materialet i kaluan Prokurorisë,për veprime të mëtejshme, thuhet në njoftimin e Policisë.