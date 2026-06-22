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Hotel Rozafa Palace Sarandë kërkon Recepsionist/e Turni i Dytë dhe Recepsionist Turni i Tretë

22/06/2619:20

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Rozafa Palace Hotel në Sarandë kërkon të punësojë:


Recepsionist/e  Turni i Dytë

Recepsionist  Turni i Tretë

 

Kriteret e kërkuara:


– Eksperiencë e mëparshme në të njëjtin pozicion

– Pagesë e kënaqshme + sigurime

 

Për info & aplikime kontaktoni 069 612 76 38

 

 

Hotel Rozafa Palace Sarandë kërkon Recepsioniste Turni i Dytë dhe Recepsionist Turni i Tretë

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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