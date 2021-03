.

Hotel Olive Ksamil kërkon staf për sezonin verë 2021

– Kuzhinier

– Ndihmes kuzhinier

– Pastruese

– Punonjese per lavanterine

– Banakier

– Kamarier

Kushte dhe paga shume te kenaqshme .

Kontaktoni ne 0682032716 ose 0692307633 Whatsapp – Viber – Sms – Tel

Hotel Olive Ksamil Restorant Bar ka nisur punen vitin e kaluar dhe menjehere u kthye ne pike reference per kualitetin e sherbimit premium ,kuotuar me 9.7 ne Booking. com

Adresa : Rruga Riviera Perballe plazhit Lori Ksmail