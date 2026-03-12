Hotel JoAn kërkon Recepsioniste, Sanitare, Punonjëse kreperie dhe Punonjëse për zyrë këmbimi valutor
Punësim në Sarandë – Hotel JoAn, në qendër të Sarandës, kërkon të punësojë:
– Recepsionist/e
– Sanitar/e
– Punonjës/e kreperie
– Punonjës/e për zyrë këmbimi valutor
Për info & aplikime kontaktoni 069 561 0447
