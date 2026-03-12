logo
Hotel JoAn kërkon Recepsioniste, Sanitare, Punonjëse kreperie dhe Punonjëse për zyrë këmbimi valutor

Punësim në Sarandë – Hotel JoAn,  në qendër të Sarandës, kërkon të punësojë:

 – Recepsionist/e
 – Sanitar/e
 – Punonjës/e kreperie
 – Punonjës/e për zyrë këmbimi valutor

Për info & aplikime kontaktoni 069 561 0447

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

