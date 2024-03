Greqia vendos rregulla të rrepta: 70% e plazhit publik, shezllonët 4 metër larg ujit

Greqia vendos rregulla që të paktën 70 për qind e zonave të plazhit nuk duhet të lejohen të pushtohen nga shezllone.

Në plazhet në rezervatet natyrore, 85 për qind e zonës duhet të mbetet e lirë. Përveç kësaj, shezllonet duhet të vendosen të paktën katër metra larg ujit. Në disa plazhe do të ndalohen tërësisht shezllonet.

Rregullat e reja duhet t’i bëjnë vendasit të lumtur, pasi grekët kanë protestuar vazhdimisht në vitet e fundit për t’u mbrojtur kundër përhapjes së shezlloneve.

Në të ardhmen, bizneset që japin me qira shezllone dhe cadra dielli do të lejohen të zënë maksimum gjysmën e një plazhi. Kjo synon të garantojë që plazhet mund të vizitohen pa pagesë edhe nga vendasit.

Dronët do të përdoren për të siguruar respektimin e rregullave. Kushdo që shkel këto rregulla do të gjobitet dhe rrezikon t’i mbyllet biznesi.