Gjykata zbardh vendimin për atentatin ndaj Edmond Papa: 55 vite burg për autorët

55 vite burg për atentatin ndaj biznesmenit Edmond Papa – Gjykata e Tiranës dënon autorin dhe bashkëpunëtorin

Gjykata e Tiranës ka dhënë një dënim total prej 55 vitesh burg për dy të pandehurit e përfshirë në vrasjen e bujshme të biznesmenit Edmond Papa, ngjarje e ndodhur në dhjetor të vitit 2022 në zonën e Selitës, Tiranë. Sipas vendimit të shpallur ditën e sotme, togave të zeza u është dashur të vlerësojnë provat e Prokurorisë për një nga atentatet më të bujshme të viteve të fundit.

Andrew Bode, personi që ekzekutoi fizikisht Edmond Papa-n me nëntë plumba pistolete, u dënua me 30 vite burg për veprat penale “vrasje me paramendim” kryer në bashkëpunim dhe “mbajtje pa leje të armëve”. Ndërkohë, bashkëpunëtori i tij, 30-vjeçari Alban Velo, u shpall fajtor për të njëjtën vepër penale dhe do të vuajë një dënim prej 25 vitesh burg. Të dy do të kryejnë dënimin në një institucion të sigurisë së lartë, për shkak të rrezikshmërisë së lartë që përfaqësojnë.

Ngjarja ndodhi më 16 dhjetor 2022, kur Edmond Papa, 49 vjeç, u qëllua për vdekje pranë një lokali në rrugën “Fadil Bodinaku”. Autori iu afrua dhe hapi zjarr me armë zjarri, duke i shkaktuar plagë të rënda nga të cilat humbi jetën pak më vonë në spital. Gjatë përplasjes, Papa tentoi të reagojë duke qëlluar me një tavëll duhani dhe objekte të tjera drejt atentatorëve, por nuk arriti të shmangte vrasjen.

Pas hetimeve intensive, autoritetet arritën të zbardhin ngjarjen disa javë pas krimit. Hetuesit zbuluan se motivi i vrasjes kishte lidhje me një hakmarrje të lidhur me vrasjen e Aleksandër Sadikajt, një mik i afërt i Alban Velos, i cili u vra me eksploziv në qershor 2022. Velo, djali i një efektivi të Komisariatit nr. 4 në Tiranë, kishte organizuar atentatin ndaj Papës si një formë hakmarrjeje, duke bashkëpunuar me britanikun Bode.

Vetëm pak ditë pas ngjarjes, më 1 janar 2023, Velo u arrestua në aeroportin e Rinasit teksa kthehej nga Franca, ku ishte larguar menjëherë pas atentatit.

Vendimi i gjykatës shënon mbylljen e një kapitulli të errët, por gjithashtu hedh dritë mbi një zinxhir hakmarrjesh dhe lidhjesh të errëta mes krimit të organizuar dhe individëve të përfshirë në ngjarje të rënda kriminale.

