Gjykata pezullon nga detyra prokurorin Kledian Llaho, për dyshimet për korrupsion

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, SPAK njoftoi të enjten më 16 janar caktimin e masës së sigurimit personal “pezullim i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik” ndaj drejtuesit të Prokurorisë së Sarandës, Kledian Llaho, pasi dyshohet se ka kryer veprime me natyrë korruptive. Sipas SPAK, më datë 6 janar, emri i Llahos është regjistruar si person nën hetim, si i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë në drejtësisë”.

Në njoftim sqarohet se Llaho dyshohet se ka kryer veprime me natyrë korruptive, duke kërkuar përftime të parregullta materiale, nga të cilat do të përfitonte në mënyrë të drejtpërdrejtë vjehrri i tij, shtetasi V.GJ. “[…] ka dyshime për veprime të kundraligjshme edhe në raport me persona të tjerë”, thekson SPAK dhe shton se Llaho në cilësinë e prokurorit dyshohet se ka abuzuar me funksionin e tij në çështjen penale nr.774 të vitit 2021 dhe të çështjes me nr.720 të vitit 2024.

Me kërkesë të SPAK, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë Për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka vendosur të martën caktimin e masës së sigurimit personal “pezullim i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik”, ndaj prokurorit Llaho.