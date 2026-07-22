logo
0
Rezervime Suvenire

Gjendet i pajetë në det një peshkatar, dyshime se humbi jetën gjatë stuhisë

22/07/2613:15

Shperndaje:

Gjendet i pajetë në det një peshkatar, dyshime se humbi jetën gjatë stuhisë. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në zonën detare pranë ishujve të Ksamilit, ku është gjetur i pajetë një 61-vjeçar.

 

 

Viktima është identifikuar si Mihal Zoi, peshkatar. Sipas të dhënave paraprake, ai dyshohet se ka humbur jetën si pasojë e mbytjes në det. Gjatë kërkimeve, policia ka gjetur edhe mjetin e tij lundrues, i cili rezultonte i fundosur.

 

Dyshohet se ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e djeshme, në kohën kur zona u përfshi nga stuhia e fortë me erë dhe dallgë të mëdha.

 

Policia vijon hetimet për të përcaktuar shkakun e saktë të kësaj ngjarjeje të rëndë.

 

🕊️ Saranda Web shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes së të ndjerit Mihal Zoi, të afërmve, miqve dhe të gjithë atyre që e njohën. Qoftë i përjetshëm kujtimi i tij dhe u prehtë në paqe. 🤍🕯️

 

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Gjendet i pajetë në det një peshkatar, dyshime se humbi jetën gjatë stuhisë

Gjendet i pajetë në det një peshkatar, dyshime se humbi jetën gjatë stuhisë
Alarm për motin! Ndalohen të gjitha daljet në det në Sarandë, Ksamil dhe Borsh

Alarm për motin! Ndalohen të gjitha daljet në det në Sarandë, Ksamil dhe Borsh
Ndahet nga jeta Majko Rroboci, veterineri dhe intelektuali i respektuar nga Delvina

Ndahet nga jeta Majko Rroboci, veterineri dhe intelektuali i respektuar nga Delvina
Stuhi e fortë në Sarandë, dhjetëra automjete dhe biznese të dëmtuara, 3 të lënduar

Stuhi e fortë në Sarandë, dhjetëra automjete dhe biznese të dëmtuara, 3 të lënduar
Lamallari: Policia do fillojë aksionin, xhamat e errësuar pa leje do të hiqen

Lamallari: Policia do fillojë aksionin, xhamat e errësuar pa leje do të hiqen
Rama për &#8220;Paketën e Maleve&#8221;: Me 1 euro do të merrni hipotekën e tokës së të parëve tuaj

Rama për “Paketën e Maleve”: Me 1 euro do të merrni hipotekën e tokës së të parëve tuaj

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.