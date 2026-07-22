Gjendet i pajetë në det një peshkatar, dyshime se humbi jetën gjatë stuhisë
Gjendet i pajetë në det një peshkatar, dyshime se humbi jetën gjatë stuhisë. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në zonën detare pranë ishujve të Ksamilit, ku është gjetur i pajetë një 61-vjeçar.
Viktima është identifikuar si Mihal Zoi, peshkatar. Sipas të dhënave paraprake, ai dyshohet se ka humbur jetën si pasojë e mbytjes në det. Gjatë kërkimeve, policia ka gjetur edhe mjetin e tij lundrues, i cili rezultonte i fundosur.
Dyshohet se ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e djeshme, në kohën kur zona u përfshi nga stuhia e fortë me erë dhe dallgë të mëdha.
Policia vijon hetimet për të përcaktuar shkakun e saktë të kësaj ngjarjeje të rëndë.
🕊️ Saranda Web shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes së të ndjerit Mihal Zoi, të afërmve, miqve dhe të gjithë atyre që e njohën. Qoftë i përjetshëm kujtimi i tij dhe u prehtë në paqe. 🤍🕯️
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