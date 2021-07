Fundjava sjell erë dhe det të trazuar, kujdes për varkat dhe anijet!

Informacione nga Kapiteneria e Portit të Sarandës njoftojnë se neser dhe pasneser do te kete kete erera te forta me drejtim Veri-Veri/Perendim dhe deti do te arrije deri ne forcen 5-6 te shkalles Beaufort.

Kapiteneria e Portit ka bërë thirje ne kanalin 11 per te gjitha anijet turistike qe te kene kujdes sidomos ato qe kane destinacion plazhet e jashtë Sarandës.