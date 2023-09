FSHATI PIQERAS – PIQERASI, Manastiri & Plazhi Bunec

FSHATI PIQERAS – PIQERASI, Manastiri i Kremesovës, Plazhi Bunec

Fshati Piqeras – Piqerasi, shtrihet në një kodrinë të gjelbëruar, midis detit dhe malit. Piqerasi është shumë i bukur, me shtëpi të bardha, dykatëshe prej guri, me çati të kuqe. Me dritaret që vështrojnë nga deti, rrethuar me oborre e plantacione të pafundme ullinjsh e agrumesh. Brezaret zbresin valë-valë deri në rërën e detit… Aty ku fshihen plazhet e virgjëra të këtij relievi të pazakontë, e bëjnë këtë fshat shumë atraktiv.

KU NDODHET FSHATI PIQERAS

Ndodhet vetëm 28 km nga Saranda, midis Lukovës dhe Borshit dhe pranë plazheve të Bunecit, Lukovës dhe Borshit. Bajroni dhe shumë udhëtarë e vizitorë të huaj që “shkelën“ në Piqeras… Mbetën të mahnitur nga bukuritë e këtij fshati shekullor. Dikur fshati Piqeras, Piqerasi kishte 1200 banorë, ndërsa sot numëron afërsisht 50 të moshuar. Portat e shtëpive në Piqeras në rrugicat me trëndafila janë të mbyllura për shkak të emigrimit.

Fshati Piqeras është vendlindja e heroit kombëtar shqiptar Vasil Laci, i cili qëlloi Viktor Emanuelin III, Mbret i Italisë, dhe Sefket Bej Verlacin, kryeministër i Shqipërisë, pas pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste. Piqerasi ka qenë fshati më me kulturë i bregdetit, me njerëz të urtë e të mirë. Ata që jetojnë sot në Piqeras, ditën e kalojnë mes kujdesit për trëndafilat dhe të mbjellave të stinës. Në kodrën mbi Piqeras ndodhet Manastiri i Kremensovës.

PIQERASI – MANASTIRI I KREMESOVES NE FSHATIN PIQERAS

Mes malit dhe detit, Piqerasi pret dhe percjell turistë e vizitor nga e gjithë bota. Manastiri i Kremesoves (Shën Mëria e Kremesovës) ndodhet në kodrën përmbi fshatin Piqeras. Vendi ku është ndërtuar MANASTIRI I KREMESOVES dominon vështrimin nga ishujt e Korfuzit… Kodrat e Kakomesë e malit të Shëndëlliut… Deri në majën e Llogarasë me gjithë hapësirën ujore të detit Jon që përfshihet në këtë hapësirë. Manastiri i Kremesoves duket si një kullë vrojtuese përmbi fshat e më tej.

Manastiri i Kremesoves mendohet se është ndërtuar në vitin 1672.

PIQERASI – Plazhi i Bunecit pranë fshatit Piqeras

Plazhi i Bunecit është një pjesë e thellë e bregdetit shqiptar që shtrihet në gjatësi prej mbi 2.5 kilometra. Ai është i njohur për rërën e tij të butë dhe ujin e qartë dhe të pastër. Plazhi ndahet në zona të ndryshme, duke përfshirë zona ku mund të merrni qira çadra, zona me bare dhe restorante në bregdet, si dhe zona të lira ku mund të shijoni natyrën e pastër dhe qetësinë e plazhit. Aktivitetet dhe Atrakcionet Për ata që preferojnë pushimet aktive,

Plazhi i Bunecit ofron mundësi të shumta. Mund të bëni plazh, të luani volejboll në rërë, të shijoni sporte të ujit si surf dhe snorkel, apo të eksploroni shkëmbinj të vogël dhe pika të tjera të bukura të bregdetit. Gjithashtu, ajo që bën këtë vend të veçantë është fakti se është ende relativisht i pazëmbësuar nga turizmi i masës, duke e bërë këtë destinacion ideal për ata që kërkojnë qetësi dhe intimitet.

PIQERASI – Kuzhina e Shijshme në fshatin Piqeras

Piqerasi dhe rrethinat e saj janë të njohura për kuzhinën e tyre të shijshme detare. Në restorantet e plazhit, ju mund të shijoni peshkun e freskët të kapur dje dhe specialitete të tjera shqiptare të përgatitura me dashuri nga banorët vendas. Të provoni peshkun fresk dhe rafinuar në një ambient të qetë me pamjen e bukur të detit është një përvojë e pazëvendësueshme.

Plazhi i Bunecit është një nga mënyrat më të mira për të ndërmarrë një udhëtim të mrekullueshëm bregdetar në Shqipëri. Me natyrën e tij të bekuar, ujin kristal dhe qetësinë e tij, ky destinacion është një vend i pazakontë për të shijuar pushimet verore. Me një histori të pasur dhe një ambient të qetë, Plazhi i Bunecit në Piqeras është një parajse që duhet të provohet.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Twitter Saranda Web

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

Linktree sarandaweb

in sarandaweb