Fryrja e barkut dhe gazrat në zorrë: Si t’i largoni me dietën FODMAP, ushqimet që duhen shmangur
Fryrja e barkut dhe gazrat në zorrë: Si t’i largoni me dietën FODMAP, ushqimet që duhen shmangur
Fryrja e barkut, gazrat dhe shqetësimet e vazhdueshme të zorrëve janë probleme që prekin një numër të madh njerëzish. Për shumë persona, këto simptoma shfaqen pas vakteve dhe shoqërohen me dhimbje barku, ndjesi rëndese, kapsllëk ose diarre, duke ndikuar në cilësinë e jetës.
Sipas ekspertëve të ushqyerjes, një nga mënyrat më efikase për të identifikuar ushqimet që shkaktojnë këto shqetësime është dieta FODMAP, një metodë ushqimore e zhvilluar nga studiuesit e Universitetit Monash në Australi, e cila përdoret gjerësisht tek personat me zorrë të irrituar dhe ndjeshmëri të sistemit tretës.
Çfarë është dieta FODMAP?
Dieta FODMAP bazohet në kufizimin e përkohshëm të disa karbohidrateve që fermentohen lehtë në zorrë dhe mund të shkaktojnë fryrje, gazra dhe dhimbje abdominale.
Ekspertët theksojnë se kjo dietë nuk synon eliminimin e përhershëm të ushqimeve, por identifikimin e atyre që organizmi nuk i toleron mirë. Heqja e pakontrolluar e shumë produkteve nga dieta mund të sjellë mungesë vitaminash, mineralesh dhe fibrash të rëndësishme për shëndetin.
Si funksionon dieta?
Dieta FODMAP zhvillohet në tre faza:
1. Faza e eliminimit
Për rreth 3 deri në 4 javë kufizohen ushqimet me përmbajtje të lartë FODMAP për të parë nëse simptomat përmirësohen.
2. Faza e rifutjes
Më pas ushqimet rikthehen gradualisht, një nga një dhe në sasi të vogla, për të kuptuar se cilat tolerohen dhe cilat shkaktojnë shqetësime.
3. Faza e personalizimit
Në fund ndërtohet një regjim ushqimor i përshtatur sipas organizmit të secilit person, duke shmangur vetëm ushqimet problematike.
Ushqimet që rekomandohet të kufizohen përkohësisht
Gjatë fazës së parë zakonisht shmangen:
- qepa dhe hudhra;
- lulelakra dhe bizelet;
- mango, kumbullat, nektarinat dhe hurmat arabe;
- lëngjet e frutave;
- qumështi, kosi, djathi dhe akullorja;
- buka, makaronat dhe produktet me grurë ose thekër;
- shumë ëmbëlsira dhe ushqime me përmbajtje të lartë sheqernash.
Ushqimet që zakonisht tolerohen më mirë
Alternativat me përmbajtje të ulët FODMAP përfshijnë:
- patëllxhanin;
- rukolën;
- pjesën jeshile të qepës dhe preshit;
- vajrat e aromatizuar me hudhër;
- ananasin, rrushin, boronicat, limonin dhe bananen jo shumë të pjekur;
- vezët;
- peshkun;
- mishin e qengjit;
- frutat e detit;
- quinoan;
- tërshërën;
- polentën;
- pataten;
- produktet pa gluten;
- vajin e ullirit.
A ndihmojnë probiotikët?
Sipas specialistëve, probiotikët nuk japin të njëjtin efekt tek të gjithë. Disa persona ndihen më mirë pas përdorimit të tyre, ndërsa tek të tjerë mund të shtojnë fryrjen dhe gazrat.
Edhe kefiri mund të konsumohet në sasi të vogla, ndërsa ushqimet e fermentuara si lakra turshi apo turshitë rekomandohet të shmangen gjatë fazës së parë të dietës, pasi tek disa persona mund të përkeqësojnë simptomat.
Nuk ndikon vetëm ushqimi
Fryrja e barkut dhe irritimi i zorrëve nuk lidhen vetëm me dietën. Ekspertët theksojnë se rol të rëndësishëm luajnë edhe:
- stresi dhe ankthi;
- mungesa e gjumit;
- konsumimi i tepërt i alkoolit;
- kafeina;
- porcionet shumë të mëdha;
- intervalet e gjata mes vakteve;
- ndryshimet hormonale.
Kujdes
Dieta FODMAP nuk duhet të ndiqet për periudha të gjata pa këshillën e një profesionisti. Qëllimi i saj është të identifikojë ushqimet që shkaktojnë shqetësime dhe më pas të rikthejë një ushqyerje sa më të plotë dhe të balancuar, pa kufizime të panevojshme. Saranda Web
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