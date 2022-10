Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Sarandë organizojnë nesër dëgjesë publike me banorët e Sarandës

Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Sarandë, organizojnë dëgjesë publike ditën e martë, më 18 tetor 2022, ora 10:00, në sallën e Bashkisë Sarandë.

Gjatë dëgjesës do të prezantohen projektet e detajuara që lidhen me disa rrugë të Sarandës e fasadat, me Qendrën e Mirëseardhjes, me parkimin e përkohshëm për autobusat dhe fushën e sporteve.

Prezantimi do të fokusohet edhe në impaktin social të këtyre projekteve.