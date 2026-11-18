Flamurtari dhe Butrinti përballen sot në Kupë, sarandiotët synojnë surprizën
Flamurtari dhe Butrinti do të përballen sot në orën 13:00, në një ndeshje të vlefshme për turin e 1/16 të Kupës së Shqipërisë. Skuadra vlonjate hyn në takim me statusin e favoritit, ndërsa Butrinti kërkon të bëjë surprizën dhe të sigurojë një vend në turin tjetër.
Dy ekipet vijnë në këtë përballje me pritshmëri të ndryshme. Për Flamurtarin, objektivi është të kalojë me sukses këtë pengesë dhe të vazhdojë rrugëtimin në Kupë. Për Butrintin, sfida është një mundësi për të matur forcat me një kundërshtar me përvojë dhe për të treguar se mund të luftojë për kualifikimin.
Flamurtari ka në dispozicion një grup lojtarësh me eksperiencë dhe synon një paraqitje të mirë në këtë kompeticion. Vlonjatëve u duhet ta menaxhojnë me kujdes takimin, pasi në një ndeshje Kupe edhe një rast i shfrytëzuar nga kundërshtari mund të ndryshojë rrjedhën e lojës. Përqendrimi deri në vërshëllimën e fundit merr rëndësi të veçantë në një përballje ku vendoset kalimi në turin tjetër.
Butrinti, nga ana e tij, do të kërkojë t’i vërë në vështirësi vlonjatët dhe të shfrytëzojë mundësitë që do t’i krijohen gjatë lojës. Për skuadrën sarandiote, përballja me një emër të njohur të futbollit shqiptar është edhe një provë për të parë si përgjigjet ekipi ndaj një kundërshtari të një niveli më të lartë. Synimi mbetet që ndeshja të qëndrojë e hapur dhe Butrinti të ketë mundësi të luftojë për kualifikimin deri në fund.
Tifozët që nuk kanë mundësi ta ndjekin takimin nga afër mund ta shohin drejtpërdrejt nga ora 13:00 në faqet Saranda Web dhe Ks Butrinti.