FESTA E ÇAMËRISË 2024 – VIDEO

Festa e Çamërisë: Përkujtimi i Qëndresës Heroike të Çetës Çamëria

Festa e Çamërisë, e cila organizohet çdo vit në fshatin Vilë të Konispolit, ka marrë një rëndësi të veçantë në kalendarin e ngjarjeve historike e kulturore të rajonit. Kjo festë përkujton me krenari qëndresën heroike të Çetës Çamëria, e cila për 55 ditë arriti të rezistojë ndaj pushtimit gjerman gjatë Luftës së Dytë Botërore. Çeta Çamëria është një simbol i vendosmërisë dhe guximit të popullit shqiptar, e cila me sakrifica të mëdha dhe me ndjenja të thella patriotike mbrojti tokën e vet nga forcat pushtuese.

Përvjetori i kësaj qëndrese shënohet me një sërë aktivitetesh që përfshijnë parakalime, recitime poetike, këngë patriotike dhe valle tradicionale, duke bashkuar komunitetin dhe duke mbajtur gjallë kujtesën historike të një periudhe të errët, por edhe të një momenti lavdie. Festa e Çamërisë nuk është thjesht një ngjarje kulturore, por një mundësi për të përcjellë te brezat e rinj rëndësinë e mbrojtjes së identitetit kombëtar dhe vlerave të lirisë e pavarësisë. Ajo shërben si një mesazh i qartë që trimat dhe trimëreshat e Çamërisë, të cilët dhanë jetën për atdheun, nuk do të harrohen kurrë.

Në këtë ngjarje të veçantë, çdo vit, pjesëmarrësit nga i gjithë vendi dhe diaspora mblidhen për të nderuar kujtimin e heronjve dhe për të treguar se fryma e qëndresës shqiptare mbetet e gjallë. Organizimi i këtij aktiviteti është një dëshmi e përkushtimit të banorëve të Konispolit dhe të të gjithë shqiptarëve për të ruajtur dhe promovuar trashëgiminë e pasur historike e kulturore të vendit tonë. Festa e Çamërisë mbetet një moment i paharrueshëm në jetën e të gjithëve që e përjetojnë, një moment reflektimi mbi të shkuarën dhe një thirrje për të mbrojtur të ardhmen e përbashkët të shqiptarëve.

