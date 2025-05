Ermal Kopo – Mjeku që zgjodhi të qëndrojë pranë njerëzve

Ermal Kopo, lindur në qytetin e Përmetit nga një familje arsimtarësh, është banor i Sarandës që prej vitit 1997. Me profesion mjek, ai është një figurë e njohur në komunitetin e jugut të Shqipërisë, për përkushtimin dhe ndershmërinë e treguar në çdo etapë të jetës së tij.

Rrugëtimi i tij profesional nisi pikërisht në Markat – një vend i qetë, me njerëz të mirë dhe vlera të forta. Për katër vite me radhë, ai shërbeu atje me përkushtim dhe përulësi, duke u kujdesur për çdo pacient si për një anëtar të familjes. Më pas, misioni i tij vijoi në Delvinë, ku u përball me sfidën më të madhe që ka njohur brezi ynë – pandeminë e Covid-19.

Ndryshe nga shumë të tjerë, Ermal Kopo nuk u largua. Nuk zgjodhi të heshtte, të fshihej apo të pasurohej. Ai qëndroi aty, pranë njerëzve, çdo ditë, në çdo situatë.

Pse kandidon Ermal Kopo?

Sepse ai beson se politika nuk duhet të jetë një karrierë, por një shërbim. Sepse qytetarët meritojnë përfaqësim nga njerëz që i kanë provuar vështirësitë nga afër, jo nga zyrat, por nga terreni. Ai nuk është pjesë e ndarjes së vjetër “majtas-djathtas”. Ermal Kopo është zëri i qytetarëve të zakonshëm, që kërkojnë të jetojnë me dinjitet, në vendin e tyre, me kokën lart.

Zgjidh shpresën, jo frikën!

“Mjaft më me zgjedhje nga frika, me vendime të imponuara nga makineria e partive të mëdha. Ka ardhur koha të votojmë me shpresë. Të votojmë për dinjitetin tonë. Të votojmë për një përfaqësim të vërtetë!”

