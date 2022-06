Emrat e kandidatëve për kryetar të PS për bashkitë Sarandë, Delvinë, Konispol, Finiq

Zbardhen emrat e kandidatëve për kryetar të Partisë Socialiste për katër bashkitë e jugut, Sarandë, Delvinë, Konispol dhe Finiq.

Për kryetar të Partisë Socialiste, Dega Sarandë, sipas listës të bërë publike nga Qarku Vlorë, janē pesë kandidatë dhe janë pikërisht:

1.Eleron Gjoni – Jurist

2.Erjon Kapxhiu – Ing. Pyjesh

3.Erlind Sulo – Marëdhënie Ndërkombëtare

4 Elton Dauti – Financë Bankë

5.Lindita Kondi – Menaxhim Biznesi

Numri i kandidatëve për kreun e PS, Dega Delvinë është shtatë dhe janë:

Arkad Duka – Ekonomik Brunilda Meleqi – Financë Kontabilitet Genti Lango – Administrim Biznesi Ilda Boçi – Juriste Izet Silaj – Administratë Publike Kejvi Cama- Financë Mardi Beqiraj – Menaxhim Marketing

Numri i kandidatëve për kreun e PS, Dega Konispol është tre dhe janë:

Erald Lika – Politeknik Hristo Mallanezo – Administrim Biznesi Mirela Isufi – Mësuese

Numri i kandidatëve për kreun e PS, Dega Finiq është dy dhe janë:

Arjan Harizi – Biokimi Thoma Kallojeri – Financë-Kontabilitet

E veçanta e këtyre zgjedhjeve për kryetar të degës sē Partisë Socialiste është se kandidatët do të prezantojnë programet e tyre në dëgjesa me anëtarësinë dhe pas kësaj do të jetë një komision, i cili do të përcaktojë se kush do të jetë drejtuesi i ri i degës së PS.