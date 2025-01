E lanë vetëm në tenderin 120.000 euro për shtrim 6 cm asfalt, e rrëmben me 97%

Tenderi për ndërtimin e një segmenti rrugor me shtresë asfalti prej 6 cm, me fond limit 12 milionë lekë, u mbyll me pjesëmarrjen e vetëm një kompanie.

“Arti Shpk” paraqiti një ofertë prej 11,613,738 lekë, duke përfaqësuar 97% të fondit total.

Projekti parashikon ndërtimin e një segmenti prej 490 metrash me gjerësi variabël, duke shfrytëzuar shtresat ekzistuese të rrugës, përfshirë betonin, stabilizantin dhe cakullin.

Flamuri i kuq, i shoqëruar me këtë tender, sinjalizon mungesën e konkurrencës dhe nevojën për monitorim të procesit.