E dhimbshme: Vritet në Athinë 23-vjeçari nga Delvina. Para 4 vjetësh ishte vrarë edhe vëllai

Athine, vritet me thike 23 vjecari shqiptar Koco Myftari, lindur ne Delvine e banues ne Sarande. Ka qene pak pas ores 05.30 te mengjesit kur policia e Athines eshte njoftuar nga spitali se aty kishte mberritur nje i ri i plagosur.

Per shkak te gjendjes se rende ai eshte futur ne sallen e operacionit por nuk ka mundur t’i shpetoje plageve. Kane qene miq te viktimes ata qe e kane cuar te riun ne spital por jane larguar me pas. Policia ka arritur t’i identifikoje dhe shoqeroje per te marre deshmine e tyre.

Vellai viktimes, Ridjan Myftari kishte gjetur vdekjen në mënyrë tragjike në Gjermani pasi është vrarë me thikë nga një afrikan përpara 4 vjetësh.