Dr. Vasil Llajo: “Jam këtu për të qenë zëri juaj në Parlament”

Në disa takime emocionuese me qytetarët e Sarandës, Dr. Vasil Llajo – një prej figurave më të njohura të komunitetit, mjek dhe sipërmarrës i suksesshëm – u prezantua zyrtarisht si kandidat për deputet në listën e hapur të Partisë Socialiste. Me një profil të formuar jashtë politikës, ai kërkon tashmë votëbesimin e bashkëqytetarëve për të sjellë zërin e tyre në Parlament.

Takimet u zhvilluan edhe në prani të drejtuesit politik të Qarkut Vlorë, z. Bledi Çuçi, dhe kandidatëve të tjerë të listës së hapur të PS-së, ku Dr. Llajo ndau me të pranishmit arsyet pse ka vendosur t’i hyjë garës elektorale.

“Kam kërkuar të jem në listën e hapur, jo në një vend të sigurt. Nëse do të isha në një listë të mbyllur, sot nuk do të isha këtu para jush, por ndoshta diku ulur në kafene. Nuk është në natyrën time të qëndroj pasiv. Jam mësuar të përballem me sfida dhe të jem gjithmonë në shërbim të njerëzve,” – u shpreh ai mes duartrokitjeve.

Dr. Llajo theksoi se kandidatura e tij buron nga dashuria për qytetin ku ka lindur dhe jetuar, një qytet të cilin e ka shërbyer për vite me radhë si mjek dhe qytetar aktiv. “Shumë prej jush i njoh me emër e me fytyrë. Kam qenë gjithmonë pranë jush, dhe tani dua të jem më pranë se kurrë – në një rol përfaqësues, ku fjala ka peshë dhe veprimi ka ndikim.”

Ai shtoi se përmes angazhimit në Kuvend do të mund të punojë për zhvillimin e qëndrueshëm të Sarandës – në shëndetësi, infrastrukturë, turizëm dhe përmirësim të jetës së përditshme të qytetarëve.

Fjalet e tij jane pritur shpeshhere me emocione dhe duartrokitje nga të pranishmit, që shprehën mbështetje të qartë për një figurë që vjen nga terreni dhe që ka ndërtuar me vite besimin e komunitetit.

Vlen të theksohet fakti se Doktor LLajo ka qenë gjithmonë prezent në Sarandë, ai është një person që humanizmin e mjekut e ka pasur gjithmonë si angazhim për të ndihmuar njerëz të shumtë në ditë të vështira duke i dhënë zgjidhje situatave të vështira shëndetësore.

