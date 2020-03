Dogana greke bllokon kamionin me 10 mijë maska mbrojtëse për të hyrë në Shqipëri

10 mijë maska me destinacion Shqipërinë janë bllokuar nga autoritetet greke në doganë.

Eksporti i maskave dhe dezinfektantëve me destinacion Shqipërinë, por edhe të tjerat të planifikuara për vende jashtë BE-së bllokohen dhe vendosen për llogari të shteti grek për t’i shpërndarë për vendasit, ndërsa firma dëmshpërblehet do të kundrejt pagesës.

Kamioni me 10 mijë maksa u bllokua në përpjekje për të hyrë në Shqipëri, pikërisht pas vendet të BE për të ndaluar eksportet e pajisjeve shëndetësore me vendet jo anëtare të Bashkimit Evropiane, ku vetë këto vende po përballen me pandeminë e koronavirusit.