Digital City Delivery Sarandë kërkon Ekonomiste / Llogaritare
Digital City Delivery Sarandë kërkon të punësojë
– Ekonomist/e / Llogaritar/e
Për info dhe aplikime kontaktoni në 069 231 8360
