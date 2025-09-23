logo
Digital City Delivery Sarandë kërkon Ekonomiste / Llogaritare

23/09/259:33

Digital City Delivery Sarandë kërkon të punësojë

 

 – Ekonomist/e / Llogaritar/e

 

Për info dhe aplikime kontaktoni në 069 231 8360

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

