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Dhunoi punonjësin e OSHEE-së dhe i mori automjetin e kompanisë, arrestohet nga Policia

20/07/2610:55

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Dhunoi punonjësin e OSHEE-së dhe i mori automjetin e kompanisë, arrestohet nga Policia. Një 31-vjeçar është arrestuar, pasi dyshohet se dhunoi një punonjës të OSHEE-së dhe i mori automjetin e kompanisë.

 

 

Sipas njoftimit të Policisë, shërbimet e Komisariatit të Policisë Delvinë, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Sarandë dhe Forcën Kombëtare të Sigurisë, Njësia Fier, finalizuan operacionin e koduar “Thirrja”, në kuadër të të cilit u bë i mundur lokalizimi dhe arrestimi i një shtetasi 31 vjeç, banues në fshatin Vanë.

 

Policia bën me dije se i riu u kap vetëm pak orë pasi një punonjës i OSHEE-së kallëzoi se ishte dhunuar dhe se autori i kishte marrë automjetin e kompanisë.

 

Gjithashtu, sipas njoftimit të Policisë, automjeti u gjet dhe iu rikthye subjektit në zbatim të urdhrit të prokurorit. Ndërsa gjatë kontrollit fizik ndaj 31-vjeçarit u gjet dhe u sekuestrua një armë e ftohtë (thikë).

 

“Sipas familjarëve, 31-vjeçari po kalon një periudhë të vështirë psikologjike, të shoqëruar me ankth dhe depresion. Ata pretendojnë se veprimi është kryer në një gjendje të rënduar emocionale dhe pa qenë plotësisht i vetëdijshëm për pasojat.”. Saranda Web

 

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