Deputeti Vullnet Sinaj gjen mbështetje në të gjitha zonat e Lumit të Vlorës

Fshati Kropisht me investime te rendesishme. Rruga e fshatit, punimet qe kane startuar, gati projekti per energjine elektrike, tashme i miratuar,ne mandatin e ardhshem, perfundon dhe problemi i ujesjellesit. Ne fshatin Kropisht shoqeruar edhe nga kryetrai i bashkise Selenice Pellumbi Binaj, deputeti Vullnet Sinaj, ka marre edhe nje here tjeter mbeshtetje maksimale nga banoret, qe kane ditur te zgjedhin ne cdo moment rrugen e duhur dhe ashtu do te bejne edhe ne date 25 prill.

Pjesmarrja e te gjithe fshatit ne takime te tilla, eshte plot kuptim, jo vetem mbeshtetje, por edhe nje pergjegjesi me shume, per te realiuar me shume ne mandatin tjeter–ka theksuar kryetari i bashkise se Selenices Pellumb Binaj

Rruga qe lidh fshatin, punimet tashjme kane nisur,gati projekti i energjise ekejtrike, eshte miratuar fondi,problemi i ujesjellesit nje premtim qe do te realizohet padyshim mandatin tjeter. tre kerkesa kryesore kane ne zone, rruge, uje, drita, dy premtime tashme te mbajtura,tregojne vemendjen ndaj fshatit kropisht por edhe te gjithe zones–ka theksuar deputeti Vullnet Sinaj

Deshira ime eshte qe te vije serish ketu, per te inaguar projekte te rendesishme. Per manadtin e trete eshte shume e thjeshte te flasesh. une jam i bindur se te gjithe se bashku do te bashkoni voten per partine socialiste dhe Edi Ramen.

Shpresoj qe edhe kryetari i partise demokratike,te mbaje fjalen,kur deklaroi se do te votonte te majten,kur te behej rruga e kropishtit. Rruga u be dhe shpresoj qe edhe ai se bashku me te djathten te mbajne fjalen dhe te votojne partine socialiste.Sjell sot ne Kropisht entuziamin qe vjen nga e gjithe zona,nga cdo fshat dhe cdo zone ku kam qene,ne cdo takim me familje te realizuar,entuziasmin per fitoren e partise socialiste.–ka theksuar deputeti Vullnet Sinaj

Mbeshtja e ndjere ne cdo zone te lumit te Vlores,te laberise eshte poercjelle edhe nga banoret e fshatit Kropisht,qe ne date 25 prill,do te votojne partine socialiste dhe deputetin Vullnet Sinaj.