Deputeti Vullnet Sinaj: Do të vijojmë me më shumë investime në 4 vitet e ardhshme

Mes banoreve te fshatit Dushkarak, njerez punetore dhe nje mbeshtetje me shume per partine socialiste duke pare dhe punet e realizuara, por edhe besimin se vetem kjo force politike mund te coje perpara te tjera investime.

Takimi i deputetit dhe kandidadit Vullnet Sinaj me banore te fshatit Dushkarak, eshte zhvilluar si nje takim i ngrohte, mes rrahjes se mendimeve dhe bashkebisedimit se cfare eshte bere deri me tani, por edhe se cfare mund te behet akoma me shume edhe ne kete fshat. “Realizuar investimi i kanalit vadites me rreth 60 milion leke te reja,qe u ka ardhur ne ndihme fermereve, por edhe riparimi i rrugeve te brendshme, nje infermier sie dhe ishte kerkesa eshte caktuar ne zone.

Legalizimet dhe subvencionet jane drejt zgjidhjes.por qe ne mandatin e ardhshem ka ende shume te tjera per te bere, si dhe eshte rruga lidhese e fshatit me Shkozen, -ka theksuar deputeti Vullnet Sinaj

Per mandatin e trete te partise socialiste eshte nje mandat qe duhet te vijoje,nje mandat ku duhet te vijojne investimet. Edi Rama e ka treguar ate se cfare ka bere dhe di te beje. U perballua me sukses termeti, apo edhe pandemia,ka nisur tashme vaksinimi masdiv, edhe ketu ne Dushkarak ka nisur dhe realiteti eshte i qarte kudo ,ne cdo zone.

Jam i bindur se edhe Dushkaraku do te dije te dalloje,mes nje kryeministri energjik, qe punet i thote dhe mbaron dhe atyre qe e kane vendin ne erresire. Rilindja urbane ka dhene frytet e veta ne cdo vend,tashme nis edhe rilindja rurale. Besimi eshte i plote se Dushkaraku do te mbeshtese partine socialiste, sepse ate qe mund te beje partia socialiste dhe Edi Rama, edhe per Dushkarakun,nuk mund ta beje askush tjeter, -ka theksuar deputeti Vullnet Sinaj

Fshati Dushkarak, nje zone ku edhe nje here tjeter banoret shprehen besimin maksimal se investimet dhe punet e nisura duhet te vijojne, por vetem me partine socialiste dhe Edi Ramen,ndaj vota e tyre do te jete per partine socialiste,duke pare edhe ato se cfare jane realizuar deri me tani.