DENONCIMI: Diskriminimi dhe sfida e prindërve të fëmijëve autik

Diskriminimi dhe Sfida e Prindërve të Fëmijëve Autik në Shqipëri

Përshëndetje Saranda Web,

Desha të ndaj me ju një problem që më shqetëson jo vetëm mua por dhe të gjithë prindërit që kanë të njëjtin problem si unë. Si një prind që kam fëmijën me probleme me autizmin, më saktësisht fëmijë autik, po përballemi me një diskriminim të qartë nga shteti për shkak të një pagese qesharake që marrim si prindi dhe fëmija.

Aktualisht, marrim nga 100,000 lekë të vjetra (10,000 lekë të reja) secili, unë si prind shoqërues dhe fëmija im autik. Duke kaluar vitet, na është rritur paga me vetëm 2,000 lekë të vjetra për vit, duke arritur në 12 vjet deri në 125,000 lekë të vjetra (12,500 lekë të reja) për secilin.

Por, erdhi një ditë e bukur dhe u prezantua një sistem i ri që, në fakt, e përkeqësoi situatën tonë. Tani marrim 128,000 lekë (12,800 lekë të reja) për fëmijën dhe 103,000 lekë (10,300 lekë të reja) për mua si prind shoqërues. Kjo rritje e vogël prej 3,000 lekësh për fëmijën është e pashoqëruar me një ulje prej 22,000 lekësh për mua, duke krijuar një pabarazi të madhe dhe diskriminim të dukshëm ndaj nesh.

Kjo është një situatë shumë e vështirë për ne, prindërit e fëmijëve autikë, të cilët nuk mund të punojmë si të gjithë të tjerët dhe nuk mund të sjellim të ardhura të mjaftueshme për familjen. Fëmijët tanë kanë nevojë për terapi të ndryshme që variojnë nga 15,000 lekë minimalisht dhe më lart. Me këto pagesa qesharake, është thuajse e pamundur të mbulojmë shpenzimet e nevojshme për terapitë e fëmijëve tanë.

Dëshirojmë të dimë se çfarë zgjidhje mund të na ofrojë shteti për këtë problem? Si mund të përballojmë ne si prindër këto shpenzime dhe t’i ofrojmë fëmijëve tanë kujdesin dhe terapitë e nevojshme kur jemi të diskriminuar në këtë mënyrë?

Falënderim për vëmendjen dhe mbështetjen tuaj,

Një prind i një fëmije autik

—

Në këtë artikull, kemi paraqitur shqetësimin e një prindi të një fëmije autik në Sarandë për diskriminimin financiar dhe mungesën e mbështetjes adekuate nga shteti shqiptar. Kjo situatë tregon nevojën urgjente për rishikimin dhe përmirësimin e politikave dhe mbështetjes për familjet me fëmijë me nevoja të veçanta. Shteti duhet të ndërmarrë hapa konkretë për të siguruar që këto familje të kenë burimet e nevojshme për të mbështetur zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve të tyre.