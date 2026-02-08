Delvina “shpërthen” në pjesën e dytë, mposht Maliqin 4–0
Delvina “shpërthen” në pjesën e dytë, mposht Maliqin 4–0
Delvina regjistroi një fitore bindëse në javën e radhës së kampionatit, duke mposhtur me rezultatin e thellë 4–0 skuadrën e Maliqi, në një ndeshje ku diferenca u ndërtua e gjitha në pjesën e dytë.
Në minutën e 53-të, Koshie S. hapi serinë e golave, duke i dhënë avantazhin vendasve. Vetëm pesë minuta më pas, Horipelaye Yisa A. dyfishoi shifrat, ndërsa në minutën e 66-të realizoi edhe golin e tij të dytë personal, duke vulosur një paraqitje shumë të fortë.
Dominimi i Delvinës nuk u ndal me kaq. Në minutën e 77-të, sërish Koshie S. gjeti rrugën e rrjetës, duke kompletuar dopietën dhe duke mbyllur përfundimisht llogaritë e ndeshjes.
Ndeshja u karakterizua edhe nga disa zëvendësime dhe kartonë të verdhë, por kontrolli i lojës mbeti gjatë gjithë kohës në duart e Delvinës, e cila tregoi qartazi superioritet fizik dhe taktik në 45 minutat e dyta.
Me këtë fitore, Delvina ngjitet në kuotën e 15 pikëve pas 12 ndeshjesh, duke u pozicionuar në vendin e pestë të renditjes dhe duke mbajtur distancë nga zonat e fundit. Në krye të tabelës vijon gara e fortë mes Oriku dhe Butrinti, ndërsa Delvina duket se po konsolidon një ecuri pozitive për vazhdimësinë e sezonit.
