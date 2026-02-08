logo
0
Rezervime Suvenire

Delvina “shpërthen” në pjesën e dytë, mposht Maliqin 4–0

08/02/2616:28

Shperndaje:

Delvina “shpërthen” në pjesën e dytë, mposht Maliqin 4–0

Delvina regjistroi një fitore bindëse në javën e radhës së kampionatit, duke mposhtur me rezultatin e thellë 4–0 skuadrën e Maliqi, në një ndeshje ku diferenca u ndërtua e gjitha në pjesën e dytë.

 

Delvina “shpërthen” në pjesën e dytë, mposht Maliqin 4–0

Në minutën e 53-të, Koshie S. hapi serinë e golave, duke i dhënë avantazhin vendasve. Vetëm pesë minuta më pas, Horipelaye Yisa A. dyfishoi shifrat, ndërsa në minutën e 66-të realizoi edhe golin e tij të dytë personal, duke vulosur një paraqitje shumë të fortë.
Dominimi i Delvinës nuk u ndal me kaq. Në minutën e 77-të, sërish Koshie S. gjeti rrugën e rrjetës, duke kompletuar dopietën dhe duke mbyllur përfundimisht llogaritë e ndeshjes.

Ndeshja u karakterizua edhe nga disa zëvendësime dhe kartonë të verdhë, por kontrolli i lojës mbeti gjatë gjithë kohës në duart e Delvinës, e cila tregoi qartazi superioritet fizik dhe taktik në 45 minutat e dyta.

Me këtë fitore, Delvina ngjitet në kuotën e 15 pikëve pas 12 ndeshjesh, duke u pozicionuar në vendin e pestë të renditjes dhe duke mbajtur distancë nga zonat e fundit. Në krye të tabelës vijon gara e fortë mes Oriku dhe Butrinti, ndërsa Delvina duket se po konsolidon një ecuri pozitive për vazhdimësinë e sezonit.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Delvina “shpërthen” në pjesën e dytë, mposht Maliqin 4–0

Delvina “shpërthen” në pjesën e dytë, mposht Maliqin 4–0
Sali Berisha: Më 10 shkurt do marrim fatin e Shqipërisë në dorë &#8211; VIDEO

Sali Berisha: Më 10 shkurt do marrim fatin e Shqipërisë në dorë – VIDEO
Dy kandidatët në garë për drejtimin e PD Sarandë, zgjedhjet më 22 Shkurt

Dy kandidatët në garë për drejtimin e PD Sarandë, zgjedhjet më 22 Shkurt
Restorant FAMILY në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e

Restorant FAMILY në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e
Saranda përkujton Shën Harallambin, mbrojtësin shpirtëror të qytetit

Saranda përkujton Shën Harallambin, mbrojtësin shpirtëror të qytetit
Nesër Kategoria e Dytë: Butrinti pushon, Delvina në ndeshje vendimtare

Nesër Kategoria e Dytë: Butrinti pushon, Delvina në ndeshje vendimtare

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

 DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

 Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.