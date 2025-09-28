Bylis B mposht Butrintin në Ballsh me përmbysje – VIDEO
Bylis B mposht Butrintin në Ballsh me përmbysje
Skuadra e Butrintit ka pësuar humbjen e parë këtë sezon në transfertë, duke u mundur 2-1 nga Bylis B në ndeshjen e vlefshme për Kategorinë e Dytë, Grupi B (2025/26).
Pjesa e parë
Takimi nisi i balancuar, me të dyja ekipet që kërkuan të gjejnë rrugën e rrjetës. Ishin miqtë nga Saranda që kaluan të parët në avantazh në minutën e 35’, falë një goli të Kristi Basha, duke i dhënë shpresë skuadrës blu-verdhë për një rezultat pozitiv.
Pjesa e dytë
Në fraksionin e dytë, Bylis B reagoi fuqishëm. Në minutën e 61’, sulmuesi Idrissou barazoi shifrat, duke i rikthyer vendësit në lojë. Vetëm pesë minuta më vonë, Sulovari shënoi golin e dytë për ballshiotët, duke kompletuar përmbysjen dhe vulosur fitoren 2-1.
Butrinti tentoi me zëvendësime të shpejta për të ndryshuar rrjedhën e lojës, por nuk ia doli të gjente golin e barazimit. Për më tepër, minutat e fundit u komplikuan pas kartonit të verdhë të marrë nga Hodo E. në të 76’, që ndali ritmin e miqve.
• Shënues për Butrintin: Kristi Basha (35’)
• Shënues për Bylis B: Idrissou (61’), Sulovari (66’)
Megjithëse Butrinti u tregua i rrezikshëm në pjesën e parë, mungesa e përqendrimit në mbrojtje dhe efikasiteti i kundërshtarit në pjesën e dytë rezultuan vendimtarë.
Me këtë rezultat, Bylis B merr tre pikë të vlefshme në shtëpi, ndërsa Butrinti duhet të rikuperojë sa më shpejt për të mos humbur terren në garën për objektivat.
