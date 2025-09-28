logo
0
Rezervime Suvenire

Bylis B mposht Butrintin në Ballsh me përmbysje – VIDEO

28/09/2516:12

Shperndaje:

Bylis B mposht Butrintin në Ballsh me përmbysje

Skuadra e Butrintit ka pësuar humbjen e parë këtë sezon në transfertë, duke u mundur 2-1 nga Bylis B në ndeshjen e vlefshme për Kategorinë e Dytë, Grupi B (2025/26).

 

Pjesa e parë

Takimi nisi i balancuar, me të dyja ekipet që kërkuan të gjejnë rrugën e rrjetës. Ishin miqtë nga Saranda që kaluan të parët në avantazh në minutën e 35’, falë një goli të Kristi Basha, duke i dhënë shpresë skuadrës blu-verdhë për një rezultat pozitiv.

 

 

Pjesa e dytë

Në fraksionin e dytë, Bylis B reagoi fuqishëm. Në minutën e 61’, sulmuesi Idrissou barazoi shifrat, duke i rikthyer vendësit në lojë. Vetëm pesë minuta më vonë, Sulovari shënoi golin e dytë për ballshiotët, duke kompletuar përmbysjen dhe vulosur fitoren 2-1.
Butrinti tentoi me zëvendësime të shpejta për të ndryshuar rrjedhën e lojës, por nuk ia doli të gjente golin e barazimit. Për më tepër, minutat e fundit u komplikuan pas kartonit të verdhë të marrë nga Hodo E. në të 76’, që ndali ritmin e miqve.

 

 

• Shënues për Butrintin: Kristi Basha (35’)
• Shënues për Bylis B: Idrissou (61’), Sulovari (66’)

Megjithëse Butrinti u tregua i rrezikshëm në pjesën e parë, mungesa e përqendrimit në mbrojtje dhe efikasiteti i kundërshtarit në pjesën e dytë rezultuan vendimtarë.

 

Me këtë rezultat, Bylis B merr tre pikë të vlefshme në shtëpi, ndërsa Butrinti duhet të rikuperojë sa më shpejt për të mos humbur terren në garën për objektivat.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Bylis B mposht Butrintin në Ballsh me përmbysje &#8211; VIDEO

Bylis B mposht Butrintin në Ballsh me përmbysje – VIDEO
Delvina shkatërron Devollin me poker në shtëpi

Delvina shkatërron Devollin me poker në shtëpi
Delvinë: Banorët denoncojnë cilësinë e punimeve në asfaltimin e rrugës &#8211; VIDEO

Delvinë: Banorët denoncojnë cilësinë e punimeve në asfaltimin e rrugës – VIDEO
Progonati shpk kërkon punonjëse për prerjen e faturave

Progonati shpk kërkon punonjëse për prerjen e faturave
Pas denoncimit në Saranda Web, zgjidhet kriza e ujit në Dhrovjan

Pas denoncimit në Saranda Web, zgjidhet kriza e ujit në Dhrovjan
Pizza SAVOS kërkon Picier, Kamarier/e dhe Motorist. Punësim vjetor

Pizza SAVOS kërkon Picier, Kamarier/e dhe Motorist. Punësim vjetor

Suvenire

Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.