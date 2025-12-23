Buxheti 2026, ndihma ekonomike dhe shpronësimet në rendin e ditës së Këshillit Bashkiak Sarandë – VIDEO
Sot mblidhet Këshilli Bashkiak Sarandë për miratimin e buxhetit 2026
Ditën e martë, më 23.12.2025, në orën 12:00, në sallën e mbledhjeve të Këshilli Bashkiak Sarandë, do të zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit të Bashkisë Sarandë.
Mbledhja e sotme ka në fokus të saj kryesor miratimin e buxhetit të Bashkisë Sarandë për vitin 2026, si dhe programi buxhetor afatmesëm 2026–2028.
Rendi i ditës:
- Projektvendim “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin Nëntor 2025”.
- Projektvendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë për muajin Nëntor 2025”.
- Projektvendim “Për miratimin e kërkesës për transferimin në pronësi të Bashkisë Sarandë të pasurive me nr. 395, 409, 432, 430 dhe 441, me sipërfaqe totale 328.534 m², zona kadastrale 1722”.
- Projektvendim “Për miratimin në parim të vlerës financiare të shpronësimit prej 49.256 lekë për pasuritë pronë private që preken nga investimi publik ‘Ndërtimi i urës së Metoqit’, fshati Metoq, Sarandë”.
- Projektvendim “Për miratimin e detajimit të buxhetit të vitit 2026 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm 2026–2028 për Bashkinë Sarandë”.
- Projektvendim “Për korrigjimin e gabimeve materiale”.
- Informacion mbi raportin e performancës së Bashkisë Sarandë për vitin 2024.
Miratimi i buxhetit për vitin 2026 pritet të jetë një nga pikat më të rëndësishme të kësaj mbledhjeje, pasi do të përcaktojë prioritetet financiare dhe investimet e Bashkisë Sarandë për vitin e ardhshëm dhe vitet në vijim.
Saranda Web do të transmentojë drejtpërdrejt Mbledhjen e Këshillit Bashkiak Sarandë.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Prokuroria e Sarandës dërgon në gjyq 3 persona për rrëmbimin e Leonard Thodhorit dhe Fatmir Sulovarit
Buxheti 2026, ndihma ekonomike dhe shpronësimet në rendin e ditës së Këshillit Bashkiak Sarandë – VIDEO
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26
23/12/2511:06
Suvenire nga Saranda – Shegë
23/12/2511:06
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17
23/12/2511:06
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2
23/12/2511:06
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7
23/12/2511:06