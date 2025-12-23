Buxheti 2026 i Bashkisë Sarandë miratohet me vetëm 1 votë abstenim – VIDEO
Buxheti 2026 i Bashkisë Sarandë miratohet me një votë abstenim
Është miratuar buxheti i Bashkisë Sarandë për vitin 2026, gjatë mbledhjes së sotme të Këshilli Bashkiak Sarandë.
Buxheti u votua me shumicë dërrmuese, ku të gjithë këshilltarët votuan pro, me përjashtim të një vote abstenim.
Gjatë diskutimeve, këshilltarët Ibrahim Bajrami dhe Vesel Koçiu paraqitën disa vërejtje dhe komente lidhur me përmbajtjen e buxhetit, duke ngritur çështje që lidhen me shpërndarjen e fondeve dhe prioritetet financiare për vitin 2026.
Megjithatë, pas diskutimeve dhe shqyrtimit të projektbuxhetit, në momentin e votimit të gjithë këshilltarët votuan pro, përveç Vesel Koçiut, i cili zgjodhi të abstenojë.
Me këtë vendim, Bashkia Sarandë do të vijojë me zbatimin e buxhetit për vitin 2026, i cili përcakton politikat financiare, investimet dhe shpenzimet publike për vitin e ardhshëm.
Saranda Web do të sjellë në vijim detaje të tjera mbi zërat kryesorë të buxhetit dhe projektet që parashikohen të financohen gjatë vitit 2026.
