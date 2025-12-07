logo
Butrinti mposht Shkumbinin 2-0 me gola në minutat e fundit – VIDEO

07/12/2517:39

Butrinti mposht Shkumbinin 2-0 me gola në minutat e fundit

 

Skuadra e Butrintit ka marrë një fitore tepër të rëndësishme në shtëpi ndaj Shkumbinit, me rezultatin 2-0, në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin “Andon Lapa”.

Takimi nisi me ritëm dhe me duele të forta në mesfushë, ndërsa të dyja ekipet kërkonin hapësira për të befasuar kundërshtarin. Pavarësisht tentativave, pjesa e parë u mbyll pa gola, me rezultatin 0-0, duke lënë gjithçka të hapur për 45 minutat e dyta.

 

 

Pjesa e dytë: Butrinti shpërthen në minutat e fundit

 

Në fraksionin e dytë, vendësit e Butrintit u hodhën më me forcë në sulm duke kërkuar me ngulm golin. Rastet nuk munguan, por Shkumbini rezistoi për më shumë se 80 minuta.

 

 

Kur ndeshja po shkonte drejt një barazimi pa gola, ishte momenti i shkëlqyer i mesfushorit Nelson Pius, i cili në minutën 89’ lëshoi një goditje të fuqishme nga distanca, duke mposhtur portierin Hasfatija dhe duke ndezur entuziazmin e tifozëve.

 

Vetëm pak çaste më vonë, në minutën 90+2, Butrinti dyfishoi shifrat me anë të sulmuesit Fabricio Çulli, i cili realizoi një aksion personal perfekt në krahun e majtë, duke vulosur fitoren 2-0.

 

 

Kartonet e verdhë

  • Butrinti: Dzilah 20’, Kamilo 90+3
  • Shkumbini: Hasrama 15’, Velaj 90+3

Formacionet

Butrinti: Ndreca, Gjata, Avduli, Basha, Kolonja (F. Çulli 79’), Dzilah, Palasio, Pius, Zëre (Bashka 86’), Ibrahim, Kamilo (Lala 86’)
Trajner: Artan Meçani

Shkumbini: Hasfatija, Çeliku (Malaj 90+1), Tambue (Tosku 90+1), Nexha, O. Ageja (Upi 86’), Sulkja, Velaj (Dhima 79’), S. Ageja, Baparape, Shehi, Hasrama
Trajner: Lorenc Hasbajrami

Me këtë triumf, Butrinti ngjitet në vendin e tretë me 18 pikë, duke qëndruar fort në garën për objektivat sezonalë. Ndërsa Shkumbini mbetet në vendin e nëntë me 5 pikë, duke kërkuar ringritjen në javët e ardhshme.

 

 

