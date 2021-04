Ekipi i Butrintit ka fituar në derbin e sotëm ndaj Delvinës me rezultatin 2-0

Golat janë shënuar nga Mirani në min 33 dhe Mario Gurma në minutën e 47-të.

Me fitoren e sotme Butrinti ngjitet në vendin e parë me 47 pikë, ndërsa ekipi i Delvinës në vendin e parafundit me 10 pikë.

Derbi i sotëm është transmentuar live në Saranda Web dhe KS Butrinti

