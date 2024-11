BURGER KING® Sarandë kërkon STAF RESTORANTI / Punonjës në Kuzhinë

BURGER KING® Sarandë po kërkon STAF RESTORANTI / Punonjës në Kuzhinë

Kërkesat:

 Të jeni të orientuar në shërbimin ndaj klientit;

 Të jeni të motivuar të punoni ne grup;

 Të jeni të gatshëm të punoni me orar fleksibël

Ofrohet:

 Kushte të mira pune;

 Pagesë konkuruese e cila ndryshon gjatë periudhës së sezonit;

 Mundësi zhvillimi në karrierë.

Të interesuarit të dërgojnë CV-në në adresën e e-mailit: [email protected] ose telefononi në numrin e telefonit 069 705 0981

BURGER KING® është themeluar në vitin 1954, dhe është zinxhiri i dytë më i madh i hamburgerëve në botë, njohur ndryshe dhe si HOME OF THE WHOPPER®, angazhimi ynë për përbërësit premium, recetat ekskluzive dhe ofrimi i ambienteve miqësore dhe familjare është ajo çka e ka bërë markën tonë të suksesshme për më shumë se 50 vjet. BURGER KING® operon me 18,838 restorante, në rreth 100 shtete të botës. Në Shqipëri operon prej 1 qershorit të vitit 2019.