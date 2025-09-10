logo
0
Rezervime Suvenire

Bougainville Bay & Spa në Sarandë kërkon staf

10/09/2514:20

Shperndaje:

📣 Bougainville Bay & Spa Resort në Sarandë kërkon staf për pozicionet:

 

– Financier/e
– Menaxher/e Mirëmbajtjeje
– Recepsionist/e Hoteli
– Bellboy
– Magazinier/e

 

Për informacione dhe aplikime Kontaktoni +355 68 648 0086

 

Bougainville Bay & Spa në Sarandë kërkon staf

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Bougainville Bay &#038; Spa në Sarandë kërkon staf

Bougainville Bay & Spa në Sarandë kërkon staf
I kishin faturuar 420 mijë lekë në 1 muaj, OSHEE tërhiqet dhe pranon gabimin pas publikimit të ankesës në Saranda Web

I kishin faturuar 420 mijë lekë në 1 muaj, OSHEE tërhiqet dhe pranon gabimin pas publikimit të ankesës në Saranda Web
Mësuesit tentojnë të thyejnë protestën, futën 4 nxënës dhe filluan mësimin &#8211; VIDEO

Mësuesit tentojnë të thyejnë protestën, futën 4 nxënës dhe filluan mësimin – VIDEO
Butrinti thyen rekordet: 202 mijë vizitorë në vetëm 8 muaj &#8211; VIDEO

Butrinti thyen rekordet: 202 mijë vizitorë në vetëm 8 muaj – VIDEO
Prindër dhe nxënës protestë në Shkollën “Adem Sheme” në Sarandë &#8211; VIDEO

Prindër dhe nxënës protestë në Shkollën “Adem Sheme” në Sarandë – VIDEO
Pizza SAVOS kërkon Picier, Kamarier/e dhe Motorist. Punësim vjetor

Pizza SAVOS kërkon Picier, Kamarier/e dhe Motorist. Punësim vjetor

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

 Pelikani i Butrintit &#8211; Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.