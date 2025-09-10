Bougainville Bay & Spa në Sarandë kërkon staf
📣 Bougainville Bay & Spa Resort në Sarandë kërkon staf për pozicionet:
– Financier/e
– Menaxher/e Mirëmbajtjeje
– Recepsionist/e Hoteli
– Bellboy
– Magazinier/e
Për informacione dhe aplikime Kontaktoni +355 68 648 0086
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
