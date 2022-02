Borsh: Digjet batanija elektrike, humbin jetën nga asfiksia dy të moshuar

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Borsh të Himarës, ku një çift bashkëshortësh ka ndërruar jetë si pasojë e asfiksisë, pas një qarku elktrik në batanijen elektrike. Mësohet se viktima kanë mbetur të moshuarit Rrapo Çika 83 vjeç dhe Savoja Çika 71 vjeçe, ndërsa ngjarja është regjistruar rreth orës 09:45.

Për fat të keq, dy persona janë gjetur të pajetë nga fqinji i tyre, i cili kujdesej për 2 të moshuar pas infektimit të tyre me Covid.

Më datë 19.02.2022, rreth orës 09:45 në fshatin Borsh, Himarë, ka rënë zjarr në banesën e shtetasit Rr. C., ku si pasojë kanë ndërruar jetë shtetasi Rr. C., 83 vjeç dhe bashkeshortja e tij, shtetasia S. C., 71 vjeçe.

Dyshohet se shkak ka qenë asfiksia pas një shkëndije elektrike.

Vijon puna nga grupi hetimor për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes