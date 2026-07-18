Booking dhe Airbnb me rregulla të reja: apartamentet pa NIPT do të hiqen nga platformat
Booking dhe Airbnb me rregulla të reja: apartamentet pa NIPT do të hiqen nga platformat. Tregu i akomodimit afatshkurtër në Shqipëri pritet të përballet me rregulla më të forta formalizimi, me synimin për të reduktuar informalitetin dhe për të garantuar konkurrencë të ndershme mes operatorëve turistikë.
Për vite me radhë, një pjesë e apartamenteve dhe strukturave që ofronin akomodim përmes platformave online kanë funksionuar pa deklaruar të ardhurat dhe pa paguar detyrimet përkatëse. Tashmë, institucionet po e trajtojnë këtë fenomen me më shumë seriozitet, ndërsa Shqipëria renditet ndër vendet e fundit në Evropë që po ndërmerr hapa konkretë për formalizimin e këtij sektori.
Një nga propozimet që po diskutohet është vendosja e një kushti të detyrueshëm për publikimin e apartamenteve dhe njësive të akomodimit në platformat ndërkombëtare si Booking dhe Airbnb. Sipas këtij modeli, çdo aktivitet që ofrohet për qëllime tregtare duhet të jetë i pajisur me NIPT. Në të kundërt, prona nuk do të mund të publikohet dhe të jetë e aksesueshme për rezervime online.
Qasja synon që përgjegjësia të mos mbetet vetëm te pronarët e apartamenteve apo strukturave akomoduese, por edhe te platformat që promovojnë dhe ndërmjetësojnë këto shërbime. Në praktikë, kjo do të thotë se Booking dhe Airbnb do të duhet të verifikojnë nëse subjektet që regjistrojnë aktivitetin e tyre janë të formalizuara përpara se t’u lejojnë publikimin.
Synimi i këtij mekanizmi është të kufizojë aktivitetin informal, të rrisë transparencën fiskale dhe të sigurojë që të gjithë operatorët që përfitojnë nga turizmi të konkurrojnë në kushte të barabarta. Megjithatë, vlerësohet se asnjë ligj nuk mund ta eliminojë plotësisht informalitetin, por vendosja e këtyre rregullave konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt një tregu më të organizuar dhe më të drejtë për të gjithë aktorët e industrisë. Saranda Web
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