Bllokohet kalimi i automjeteve në rrugën Skënderbeu gjatë fundjavës për shkak të punimeve

Gjatë fundjavës në datën 1 dhe 2 Shkurt, rruga Skënderbeu në Sarandë (Rruga e Dytë) do të jetë e bllokuar për kalimin e automjeteve për shkak të punimeve që do të kryhen në segmentin ku bashkohet me rrugën Onhezmi.

Sipas informacionit, lëvizja e mjeteve do të jetë e ndaluar, ndërsa këmbësorët mund të kalojnë me kujdes në zonën e punimeve.

Drejtuesit e automjeteve këshillohen të ndjekin rrugën e Flamurit (Rruga e Parë).