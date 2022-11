Blendi Klosi: Është emergjencë ndërtimi i Shëtitores Turizëm – Kanali i Çukës – VIDEO

I ftuar në emisionin SKANER me gazetaren Shpresa Dine, emision i cili transmentohet LIVE në Saranda Web, Drejtuesi Politik i Partisë Socialiste për Qarkun Vlorë Blendi Klosi ndër të tjera është shprehur se është emergjente ndërtimi i shëtitores Turizëm-Kanali i Cukës e cila do të ndalte përfundimisht mbushjen e paligjshme të detit me internet për ta shfytëzuar si plazh.