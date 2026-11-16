Bileta në Butrint rritet në 1,200 Lekë. AADF: Do të bëjmë investime dhe kërkime shkencore

Nga 1 janari 2027, bileta individuale për të hyrë në Parkun Arkeologjik të Butrintit do të kushtojë 1.200 lekë, nga 1.000 lekë aktualisht. Shtrenjtimi prek edhe vizitorët në grup, të cilët do të paguajnë 1.000 lekë për person, nga 800 lekë sot. Sipas revistës Monitor, hyrja falas për qytetarët shqiptarë të dielën e fundit të çdo muaji do të vazhdojë edhe pas ndryshimit të tarifave.
Sa do të paguajnë vizitorët nga janari?
Bileta individuale kalon nga 1.000 në 1.200 lekë, një rritje prej 20%.
Bileta për person në grup kalon nga 800 në 1.000 lekë, një rritje prej 25%.
Të dyja biletat shtrenjtohen me 200 lekë për person. Rritja në përqindje është më e lartë për grupet, sepse tarifa e tyre aktuale është më e ulët.
Në praktikë, dy të rritur që blejnë bileta individuale me tarifë të plotë do të paguajnë 2.400 lekë gjithsej, nga 2.000 lekë aktualisht. Një grup prej 20 personash që paguajnë tarifën e plotë të grupit do të shpenzojë 20.000 lekë për hyrjen, nga 16.000 lekë sot. Llogaritja mbulon vetëm biletat e parkut. Transporti dhe guida paguhen veçmas.
Sipas Monitor, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) e lidh rishikimin e tarifave me investimet për konservimin e monumenteve, punën arkeologjike, kërkimet shkencore dhe përmirësimin e shërbimeve për vizitorët.
Në raportim nuk jepet një parashikim zyrtar se sa para shtesë do të sjellë rritja e biletave ose si do të ndahen ato mes projekteve. Shuma që do të arkëtohet varet nga numri i vizitorëve, lloji i biletave që blejnë dhe lehtësitë që zbatohen.
Monitor citon gjithashtu një studim mbi kapacitetin pritës të Butrintit, sipas të cilit parku ka arritur kufirin e numrit të vizitorëve që mund të përballojë.
Butrinti priti rreth 95 mijë vizitorë më shumë në vitin 2025
Parku e mbylli vitin 2025 me 295.152 vizitorë, nga 200.570 në vitin 2024. Brenda një viti, Butrinti priti 94.582 vizitorë më shumë, një rritje prej 47,2%.
Për periudhën janar–shtator, shifrat e publikuara në raportim tregojnë 257.134 hyrje. Parku i paraqet të dhënat në tri kategori:
- 25.404 vizitorë të regjistruar si vendas.
- 181.251 vizitorë të regjistruar si të huaj.
- 50.479 bileta të shitura online, të raportuara në një kategori më vete.
Në kategorinë e vizitorëve të huaj, 121.838 persona e vizituan parkun individualisht dhe 38.559 hynë në grup. Vizitorët individualë përbënin rreth dy të tretat e kësaj kategorie. Fëmijët dhe të rinjtë deri në 18 vjeç numëruan së bashku 20.593 vizitorë, ndërsa 261 hyrje falas u regjistruan për raste të veçanta, mes tyre delegacione zyrtare.
Mes vendasve, 11.721 u regjistruan si vizitorë individualë. Fëmijët, të rinjtë dhe studentët ishin gjithsej 7.302, ndërsa në kategorinë e hyrjeve falas u regjistruan 2.811 vizitorë.
Qytetarët shqiptarë do të vazhdojnë ta vizitojnë parkun falas të dielën e fundit të çdo muaji, gjatë gjithë vitit. Parashikohet të vijojnë edhe lehtësitë për kategoritë që përfitojnë tarifa të reduktuara ose hyrje falas. Saranda Web