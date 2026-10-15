Berisha: Rama duhet të japë dorëheqjen, të mos ndjekë shembullin e diktatorëve

Berisha: Rama duhet të japë dorëheqjen, të mos ndjekë shembullin e diktatorëve

Sali Berisha i ka kërkuar Edi Ramës dorëheqjen e menjëhershme, duke e cilësuar “të pashpresë” dhe duke i bërë thirrje të mos ndjekë shembullin e diktatorëve. Duke folur për mobilizimin studentor, Berisha e krahasoi situatën me dhjetorin e vitit 1990. Sipas tij, universitetet në të gjithë vendin janë përfshirë në grevë të përgjithshme, ndërsa protestën e cilësoi si më të fuqishmen që ka njohur vendi.

Ai deklaroi se studentëve u janë bashkuar edhe dhjetëra mijëra gjimnazistë, të cilët, sipas tij, kërkojnë largimin e kryeministrit.

Berisha drejtoi akuza të rënda ndaj Ramës, duke e bërë përgjegjës për varfërinë, rrënimin ekonomik dhe largimin e shqiptarëve. Ai pretendoi se qeverisja e tij ka vjedhur miliarda dhe e akuzoi se ka ndërtuar pushtetin mbi drogën dhe përvetësimin e pasurisë së qytetarëve.

“Edi Rama ndërtoi parajsën e tij mbi drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve”, u shpreh Berisha.

Në vijim, ai pretendoi se mbi 47 për qind e shqiptarëve janë detyruar të largohen nga vendi për shkak të varfërisë dhe skamjes. Këtë largim e përshkroi si shkatërrim të ëndrrave dhe shpresave për të ardhmen.

Berisha e akuzoi kryeministrin se ka dëmtuar rëndë besimin e shqiptarëve se vendi i tyre mund të bëhet, duke përsëritur kërkesën për largimin e tij nga detyra. Saranda Web

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