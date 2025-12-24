Behije Dida – Moj kutia flori larë | Këngëtarja sarandjote sjell këngën e saj më të re
Behije Dida – Moj kutia flori larë | Këngëtarja sarandjote sjell këngën e saj më të re, me videoklip të realizuar në Sarandë
Këngëtarja e njohur sarandjote Behije Dida vjen para publikut me projektin e saj më të ri muzikor, “Moj kutia flori larë”, një këngë që ndërthur traditën, ndjeshmërinë artistike dhe identitetin kulturor të jugut të Shqipërisë.
Ky publikim i ri shënon një tjetër hap të rëndësishëm në rrugëtimin artistik të Behije Didës, e cila prej vitesh është një zë i dashur dhe i respektuar në muzikën popullore dhe folklorike shqiptare.
“Moj kutia flori larë” – këngë me shpirt, traditë dhe emocion
Kënga “Moj kutia flori larë” vjen si një homazh ndaj këngës tradicionale shqiptare, duke ruajtur thelbin folklorik, por njëkohësisht duke e sjellë atë në një formë të përpunuar profesionalisht, të përshtatshme për publikun e sotëm.
Me interpretimin e saj karakteristik, Behije Dida arrin të transmetojë emocione të forta, mall, dashuri dhe krenari kulturore, duke e kthyer këngën në një përjetim të vërtetë për dëgjuesin.
Videoklip i realizuar në Sarandë – bukuri natyrore dhe identitet lokal
Një vlerë e shtuar e këtij projekti është videoklipi, i cili është realizuar plotësisht në Sarandë, qytetin bregdetar që shquhet për bukurinë e tij natyrore dhe historinë e pasur kulturore.
Pamjet nga Saranda i japin këngës një dimension vizual të veçantë, duke e bërë klipin jo vetëm një produkt muzikor, por edhe një promovim të denjë të qytetit dhe trashëgimisë së tij.
Behije Dida – zë autentik i Jugut
Behije Dida mbetet një nga përfaqësueset më të denja të muzikës tradicionale në jug të vendit. Me çdo projekt të ri, ajo dëshmon përkushtimin ndaj artit dhe ruajtjes së vlerave kulturore shqiptare.
Kënga “Moj kutia flori larë” konfirmon edhe një herë se Behije di të sjellë muzikë që prek zemrat dhe ruan gjallë frymën e traditës.
Një projekt që pritet të mirëpritet nga publiku
Publikimi i kësaj kënge pritet të ketë jehonë të gjerë tek dashamirësit e muzikës popullore, si brenda ashtu edhe jashtë Shqipërisë, veçanërisht tek diaspora shqiptare që ruan lidhje të forta emocionale me këngën tradicionale.
“Moj kutia flori larë” – Behije Dida është tashmë e disponueshme me videoklip, duke sjellë Sarandën, traditën dhe emocionin në një projekt të vetëm artistik.
Behije Dida, Moj kutia flori larë, këngë e re Behije Dida, këngëtare sarandjote, këngë popullore shqiptare, videoklip në Sarandë, muzikë tradicionale Sarandë, Behije Dida këngë e re
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Mitropoliti Nathanail meshë për Krishtlindjet në Sarandë, mesazh dashurie dhe solidariteti për fëmijët
Suvenire
Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
24/12/2514:05
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2
24/12/2514:05
Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
24/12/2514:05
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29
24/12/2514:05
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5
24/12/2514:05