logo
0
Rezervime Suvenire

Behije Dida – Moj kutia flori larë | Këngëtarja sarandjote sjell këngën e saj më të re

24/12/2514:05

Shperndaje:

Behije Dida – Moj kutia flori larë | Këngëtarja sarandjote sjell këngën e saj më të re, me videoklip të realizuar në Sarandë

 

 

Këngëtarja e njohur sarandjote Behije Dida vjen para publikut me projektin e saj më të ri muzikor, “Moj kutia flori larë”, një këngë që ndërthur traditën, ndjeshmërinë artistike dhe identitetin kulturor të jugut të Shqipërisë.

 

Ky publikim i ri shënon një tjetër hap të rëndësishëm në rrugëtimin artistik të Behije Didës, e cila prej vitesh është një zë i dashur dhe i respektuar në muzikën popullore dhe folklorike shqiptare.

“Moj kutia flori larë” – këngë me shpirt, traditë dhe emocion

 

Kënga “Moj kutia flori larë” vjen si një homazh ndaj këngës tradicionale shqiptare, duke ruajtur thelbin folklorik, por njëkohësisht duke e sjellë atë në një formë të përpunuar profesionalisht, të përshtatshme për publikun e sotëm.

Me interpretimin e saj karakteristik, Behije Dida arrin të transmetojë emocione të forta, mall, dashuri dhe krenari kulturore, duke e kthyer këngën në një përjetim të vërtetë për dëgjuesin.

Videoklip i realizuar në Sarandë – bukuri natyrore dhe identitet lokal

 

Një vlerë e shtuar e këtij projekti është videoklipi, i cili është realizuar plotësisht në Sarandë, qytetin bregdetar që shquhet për bukurinë e tij natyrore dhe historinë e pasur kulturore.

Pamjet nga Saranda i japin këngës një dimension vizual të veçantë, duke e bërë klipin jo vetëm një produkt muzikor, por edhe një promovim të denjë të qytetit dhe trashëgimisë së tij.

Behije Dida – zë autentik i Jugut

 

Behije Dida mbetet një nga përfaqësueset më të denja të muzikës tradicionale në jug të vendit. Me çdo projekt të ri, ajo dëshmon përkushtimin ndaj artit dhe ruajtjes së vlerave kulturore shqiptare.

Kënga “Moj kutia flori larë” konfirmon edhe një herë se Behije di të sjellë muzikë që prek zemrat dhe ruan gjallë frymën e traditës.

Një projekt që pritet të mirëpritet nga publiku

 

Publikimi i kësaj kënge pritet të ketë jehonë të gjerë tek dashamirësit e muzikës popullore, si brenda ashtu edhe jashtë Shqipërisë, veçanërisht tek diaspora shqiptare që ruan lidhje të forta emocionale me këngën tradicionale.

 

“Moj kutia flori larë” – Behije Dida është tashmë e disponueshme me videoklip, duke sjellë Sarandën, traditën dhe emocionin në një projekt të vetëm artistik.

 

Behije Dida, Moj kutia flori larë, këngë e re Behije Dida, këngëtare sarandjote, këngë popullore shqiptare, videoklip në Sarandë, muzikë tradicionale Sarandë, Behije Dida këngë e re

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Behije Dida – Moj kutia flori larë | Këngëtarja sarandjote sjell këngën e saj më të re

Behije Dida – Moj kutia flori larë | Këngëtarja sarandjote sjell këngën e saj më të re
Mitropoliti Nathanail meshë për Krishtlindjet në Sarandë, mesazh dashurie dhe solidariteti për fëmijët

Mitropoliti Nathanail meshë për Krishtlindjet në Sarandë, mesazh dashurie dhe solidariteti për fëmijët
Qytetari apelon përmes Saranda Web: Bashkia të mos i marrë në dorëzim këto punime &#8211; VIDEO

Qytetari apelon përmes Saranda Web: Bashkia të mos i marrë në dorëzim këto punime – VIDEO
Aksident në aksin Vrion–Krane, automjeti përmbyset në kolektor te kthesa e Finiqit

Aksident në aksin Vrion–Krane, automjeti përmbyset në kolektor te kthesa e Finiqit
SPAK akuza 2 ish-prokurorëve të Sarandës: Morën 55,000 euro për një masë sigurimi

SPAK akuza 2 ish-prokurorëve të Sarandës: Morën 55,000 euro për një masë sigurimi
Radhë të gjata automjetesh në doganën greke në Mavromat

Radhë të gjata automjetesh në doganën greke në Mavromat

Suvenire

Anija &#8220;Liburna&#8221; gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

 Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.