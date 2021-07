Bashkia Sarandë tender 200 milionë për rrjetin e kanalizimeve

Në kohën kur ende vazhdonte numërimi i votave, në datën 27 Prill 2021 Bashkia Sarandë ka zhvilluar një tender në vlerën e 200 milionë lekë të vjetra me tvsh.

Objekti i kontratës/marrëveshjes ka qenë: Perfundim rrjet kryesor K.U.Z Sarandë.

Fituesi i tenderit është shpallur oferta e vetme prej 198 milionë lekë të vjetra ose 99% e fondit limit.

Nga ana e Open Procurement ky tender është vlerësuar me Flamur të Kuq.

Open Procurement Albania për tenderat me flamur të kuq shkruan: Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk.