Bashkia Sarandë tender 100 mijë euro për shtrimin e rrugëve në Çukë me beton

Bashkia Sarandë ka shpallur një tender prej 100 mijë eurosh për shtrimin e rrugëve të brendshme në fshatin Çukë. Projekti synon transformimin e infrastrukturës rrugore në zonë, duke përfshirë nivelimin dhe shtrimin me beton të rrugëve me gjerësi 3 deri në 4 metra.

Ky investim është një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të mjedisit urban dhe krijimit të një infrastrukture bashkëkohore që do t’i shërbejë drejtpërdrejt komunitetit lokal. Përveç kësaj, rruga qendrore e zonës, që do të rindërtohet, do të ketë një impakt të ndjeshëm pozitiv si për banorët e Çukës ashtu edhe për vizitorët vendas dhe të huaj që frekuentojnë këtë zonë turistike.

Ky projekt i rëndësishëm synon jo vetëm përmirësimin e qarkullimit, por edhe rritjen e standardit të jetesës dhe tërheqjen e më shumë turistëve, duke e bërë zonën më të aksesueshme dhe funksionale. Banorët e Çukës do të jenë përfituesit kryesorë të këtij projekti, ndërkohë që zhvillimi i tij mbetet një hap i rëndësishëm për promovimin e turizmit dhe zhvillimin ekonomik të zonës.

