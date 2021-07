Bashkia Sarandë gati ankandin për shitjen e Klubit të Futbollit Butrinti

Klubi i Futbollit Butrinti do të shitet me ankand.

Ky është projekt-vendimi i Bashkisë Sarandë, i cili pritet të votohet në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të ditës së mërkurë.

HISTORIA E KLUBIT

Gjurmet e para te ekipit datojne ne vitin 1932 dhe ekipi përmendet me emrin BUTRINTO.

Ne kete kohe ekipi ka zhvilluar ndeshje miqesore edhe ne kuadrin e Prefektures me ekipet “Leka i Madh” te Permetit, “Drita” e Gjirokastres, “Vetetima” e Himares dhe “Namik Delvina” te Delvines.

Levizja sportive drejtohet nga nje shoqeri sportivo artistike.

Pavarsisht se nuk ka dokumenta per daten e sakte te themelimit, ekipi mendohet se eshte krijuar ne vitin 1930, pas vendimit te Federates Sportive Shqiptare per krijimin e shoqerive sportive.

Ne 25.01.1936 jane bere zgjedhjet e shoqerise, ku kryetar ishte Kristofor Harito dhe pergjegjes per futbollin Solomon Jontovi (hebre).

Pas vitin 1944 ekipi nuk degjohet, dhe vetem ne fund te 1948 skuadra, e cila përmendet me emrin Saranda, merr pjese ne Kupen e Republikes, ku ne grup me te ishin ekipet e Delvines, Dervicani dhe Libohova.

Pas vitit 1950 në Sarandë krijohen shoqëritë Puna, Dinamo, Spartaku dhe Studenti.

Emri Butrinti ekipit i rikthehet përsëri në vitin 1963 dhe lojtarët mbanin në bluzat e tyre stemën e Deas së Butrintit.