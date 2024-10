Banorët që kanë përfituar 30 vite më parë troje paralajmërojnë bllokim të Këshillit Bashkiak

Banorët që kanë përfituar 30 vite më parë troje ndërtimi paralajmërojnë bllokim të punimeve të Këshillit Bashkiak

Banorët e Sarandës, të cilët kanë përfituar troje ndërtimi përmes vendimeve të Këshillit Bashkiak mbi 30 vite më parë dhe kanë kryer pagesat për to, paralajmërojnë masa të ashpra. Ata deklarojnë se do të bllokojnë punimet e Këshillit Bashkiak në rast se çështja e tyre nuk merret në shqyrtim në mbledhjen e këtij muaji.

Në mbledhjen e muajit të kaluar, anëtari i Këshillit Bashkiak, Ilirjan Gërdhuqi, kërkoi informacione rreth procesit të trojeve të ndërtimit. Megjithatë, kërkesa e tij mbeti pa përgjigje nga administrata bashkiake. Ky ngërç po shkakton pakënaqësi të thella te qytetarët, të cilët ndihen të tradhtuar nga mosveprimi institucional.

Premtime të pambajtura dhe pritje e stërzgjatur

Çështja e këtyre trojeve ka qenë në rendin e ditës të mbledhjes së muajit Prill. Gjatë asaj mbledhjeje, nënkryetarja e Bashkisë u shpreh se procesi do të fillonte “brenda pak ditësh”. Megjithatë, gjashtë muaj më vonë, ende nuk ka asnjë progres konkret, duke lënë banorët në pasiguri të plotë për fatin e pronave të tyre.

Banorët kërkojnë zgjidhje të menjëhershme

Banorët kërkojnë që Këshilli Bashkiak të vendosë qartësisht për fatin e trojeve të tyre dhe të garantojë drejtësi në këtë proces të zvarritur prej dekadash. Ata theksojnë se durimi i tyre ka mbaruar dhe paralajmërojnë masa ekstreme në rast se kjo çështje injorohet edhe një herë.

Në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak pritet të shihet nëse kjo kërkesë e banorëve do të marrë përgjigje, apo nëse situata do të përshkallëzohet më tej me ndërprerje të punimeve nga qytetarët e revoltuar.

Saranda Web do të vijojë të ndjekë nga afër zhvillimet dhe t’ju mbajë të informuar.

