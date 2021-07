Autor në dhunën ndaj Marjel Mejdi: Gjykata e Sarandës vendos “arrest shtëpie”

Gjykata e Sarandes ka marre sot vendimin per nje nga autoret e plagosjes se avokatit Marjel Mejdi.

Eshte paraqitur sot per masen e sigurise Aleks Rexha, 58-vjec, i akuzuar per “plagosje e rende me dashje” ne bashkepunim.

Prokurori i ceshtjes ka kerkuar masen e sigurise Arrest ne burg 45 dite deri ne administrimin e aktit mjeko-ligjor, ndersa Gjyqtari i ceshtjes ka vendosur masen e sigurise “Arrest ne shtepi” edhe pse akuza ka qene e rende.

Nderkohe avokati Marjel Mejdi, ish Drejtor ne Ministrine e Brendshme ne vitet 2005-2013, ndodhet ende ne Spitalin e Janines ne Greqi, ku po kurohet per plaget e renda qe ka marre.