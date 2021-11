Atentati në Greqi, biznesmeni i vrarë një 37-vjeçar nga Delvina

Ngjarja u regjistrua jashtë një karburanti, pronarë të së cilës ishin viktima dhe i plagosuri. Sipas mediave greke, ndaj tyre u qëllua nga një makinë në lëvizje

Mediat greke raportojnë se ështe vrare Marjus Dhiamanti, 37-vjec nga Delvina, pronar i karburantit.

Viktima ishte arrestuar me pare per nje sasi kokaine qe ju gjet ne makine, gjithashtu iarrestuar edhe per vrasje te ndodhur ne Kipseli, Athine ne shkurt 2010.

Rezulton me “detyrim paraqitje” ne Mykono.

Dyshohet se i ka borxh disa personave 200.000 euro gjithashtu.