logo
0
Rezervime Suvenire

Arrestohet një shtetase turke në Sarandë për vjedhje në supermarket

24/09/2519:03

Shperndaje:

Arrestohet një shtetase turke në Sarandë për vjedhje në supermarket

 

Sarandë, 24 shtator 2025 – Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë kanë vënë në pranga një 38-vjeçare me shtetësi turke, banuese prej disa kohësh në qytetin e Sarandës.

 

Arrestohet një shtetase turke në Sarandë

 

Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, ngjarja ka ndodhur më datë 22.09.2025, në një supermarket në lagjen nr. 3 të Sarandës, ku e dyshuara S. Ç. dyshohet se ka marrë fshehurazi disa artikuj ushqimorë, pa kryer pagesën përkatëse.

 

Pas denoncimit të bërë nga stafi i supermarketit, shërbimet e policisë ndërhynë menjëherë duke bërë identifikimin dhe shoqërimin e saj në ambientet e Komisariatit.

 

Materialet i kanë kaluar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, ku do të vijojnë hetimet për veprën penale “Vjedhja”.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Arrestohet një shtetase turke në Sarandë për vjedhje në supermarket

Arrestohet një shtetase turke në Sarandë për vjedhje në supermarket
Vajza 15-vjeçare në Sarandë hidhet nga kati i katërt pas bullizimit nga shoqet

Vajza 15-vjeçare në Sarandë hidhet nga kati i katërt pas bullizimit nga shoqet
Ice Roll Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e. Ofrohet akomodim

Ice Roll Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e. Ofrohet akomodim
Homazh për Profesor Kristo Kauri: Kujtimi i Adriatik Lapaj

Homazh për Profesor Kristo Kauri: Kujtimi i Adriatik Lapaj
NDAHET NGA JETA KRISTO KAURI

NDAHET NGA JETA KRISTO KAURI
Restorant LAYOS kërkon të punësojë Pjatalarëse. Punësim vjetor

Restorant LAYOS kërkon të punësojë Pjatalarëse. Punësim vjetor

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.