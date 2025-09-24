Arrestohet një shtetase turke në Sarandë për vjedhje në supermarket
Arrestohet një shtetase turke në Sarandë për vjedhje në supermarket
Sarandë, 24 shtator 2025 – Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë kanë vënë në pranga një 38-vjeçare me shtetësi turke, banuese prej disa kohësh në qytetin e Sarandës.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, ngjarja ka ndodhur më datë 22.09.2025, në një supermarket në lagjen nr. 3 të Sarandës, ku e dyshuara S. Ç. dyshohet se ka marrë fshehurazi disa artikuj ushqimorë, pa kryer pagesën përkatëse.
Pas denoncimit të bërë nga stafi i supermarketit, shërbimet e policisë ndërhynë menjëherë duke bërë identifikimin dhe shoqërimin e saj në ambientet e Komisariatit.
Materialet i kanë kaluar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, ku do të vijojnë hetimet për veprën penale “Vjedhja”.
