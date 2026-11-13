Arrestohet në Igumenicë një grua me mbi 86 kg kanabis në makinë

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Arrestohet në Igumenicë një grua me mbi 86 kg kanabis në makinë 

Një grua është arrestuar mëngjesin e sotëm, 13 nëntor 2026, në Igumenicë të Greqisë, pasi në automjetin që drejtonte u zbuluan mbi 86 kilogramë kanabis. Operacioni u zhvillua nga efektivët e Departamentit të Narkotikëve të Policisë së Igumenicës, gjatë kontrolleve të përqendruara kundër trafikimit të lëndëve narkotike.

Sipas njoftimit të Policisë Greke, automjeti privat, në pronësi të gruas, u ndalua për kontroll. Gjatë kontrollit, policia zbuloi 80 pako me kanabis të papërpunuar, me një peshë totale prej 86 kilogramësh e 438 gramë.

Arrestohet në Igumenicë një grua me mbi 86 kg kanabis në makinë

Ende nuk jepen detaje se ku ishte siguruar kjo sasi e konsiderueshme droge dhe cili ishte destinacioni përfundimtar i saj. Gjithashtu, autoritetet nuk kanë sqaruar nëse lënda narkotike ishte futur në territorin grek nga Shqipëria apo kishte një tjetër origjinë.

Policia greke ka sekuestruar të gjithë sasinë e kanabisit, si dhe automjetin që përdorej për transportin e tij. Ndaj gruas është ngritur akuzë penale për shkelje të legjislacionit mbi lëndët narkotike.

E arrestuara do të paraqitet përpara Prokurorisë së Shkallës së Parë të Thesprotisë, ndërsa mbeten të paqarta rrethanat e sigurimit dhe transportimit të drogës, si dhe personat e tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë rast. Saranda Web

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